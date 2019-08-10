Турция и Украина создадут супероружие

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Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence намерены создать высокоточное оружие. Об этом говорится на сайте Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Отмечается, что первым проектом совместной деятельности станет беспилотный летательный аппарат нового поколения. Он якобы сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, находиться в воздухе на протяжении нескольких часов и развивать значительную крейсерскую скорость.
При этом аппарат сможет нести большое количество вооружения.
В СНБО добавили, что дрон будет произведен из деталей украинского производства, которые будут надежно работать в экстремальных условиях.
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