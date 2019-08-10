Турция и Украина создадут супероружие

Киев намерен улучшить боеспособность армии за счет Анкары

Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence намерены создать высокоточное оружие. Об этом говорится на сайте Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Отмечается, что первым проектом совместной деятельности станет беспилотный летательный аппарат нового поколения. Он якобы сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, находиться в воздухе на протяжении нескольких часов и развивать значительную крейсерскую скорость.

При этом аппарат сможет нести большое количество вооружения.

В СНБО добавили, что дрон будет произведен из деталей украинского производства, которые будут надежно работать в экстремальных условиях.