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США признали превосходство Су-57 в маневренности

США признали превосходство Су-57 в маневренности
Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Зарембо
Американцы составили ТОП-5 лучших российских военных самолетов

Американский журнал The National Interest составил список лучших российских военных самолетов. В него ожидаемо вошел первый "Фланкер" Су-27, на базе которого впоследствии были разработаны Су-30, Су-34 и Су-35; МиГ-29, ставший ответом на американский F-16.

Далее следует вышеупомянутый Су-35, Су-57 пятого поколения и единственный бомбардировщик из списка – красавец "Белый Лебедь" Ту-160М.

Су-27 Советский Союз построил в ответ на F-15. Несмотря на то, что "Фланкер" проигрывает своих конкурентам по НАТО по такому показателю как боевой радиус, самолет "Сухого" быстрее, чем F-16 и F/A-18. Российский истребитель развивает скорость 2525 км/час, в то время как F-16 – 2200 км/час, а F/A-18 и вовсе 1900 км/час.

"Фланкер" вооружен ракетами Р-27 с полуактивной головкой самонаведения (ГСН). Но главным преимуществом Су-27 NI считает его планер, который дал жизнь сразу нескольким самолетам, включая истребителя-бомбардировщика Су-34 и палубного Су-33.

Фото Михаил Терещенко/ТАССВ МиГ-29 американцев восхищает маневренность. Во время совместных учений в Германии летчики ВВС США признали, что советская машина превосходит по этому показателю F-16.

Что касается вооружения, то у "двадцать девятого" стоит отметить ракеты для ближнего боя Р-60 и средней дальности Р-27 и Р-77. В России уже построен МиГ-35, который оснащен современной авионикой и может взять значительно больше вооружений.

Фото Марина Лысцева/ТАСССу-35 стал истребителем эпохи, которая началась после холодной войны. Несмотря на то, что он развивает меньшую скорость, чем Су-27 – 2390 км/час, радиус нового самолета вырос до 1600 км, а это очень существенный скачок. У Су-35 двенадцать узлов подвески вооружения, и боевая нагрузка 8 тонн. Истребитель может вести как воздушный бой, так и нанести опустошающий ракетно-бомбовый удар, используя Х-59.

Следующий самолет стал ответом России на F-22 и F-35. Со скоростью 2600 км/час Су-57 "оставляет в пыли" российские истребители четвертого поколения, кроме МиГ-25 и МиГ-31.

Фото Сергей Бобылев/ТАССНекоторые официальные лица из Минобороны США полагают, что Су-57 более маневренный, чем F-35. Истребитель вооружат ракетами для воздушного боя, наземного удара и противокорабельными ракетами плюс в планах специальная "мини-версия" гиперзвукового "Кинжала".

Наконец, в США с большим почтением отзываются о Ту-1560М. Стратегический бомбардировщик значительно превосходит в скорости своего конкурента В-1В Lancer, обладает радиусом в 7300 км, и может, к примеру, легко слетать из Мурманска в Венесуэлу, как он это сделал в 2008 году.

Фото Марина Лысцева/ТАССБомбардировщик вооружен до зубов, в том числе, термоядерными Х-55МС с боевой частью 200 килотонн. Радиус этой ракеты 3000 км. Кроме того, Ту-160 модернизируется и оснащается современной авионикой до уровня Ту-160М2

Александр ИЛЬИН
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