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F-16 сопроводили Ту-95МС над Норвежским морем

F-16 взяли на прицел Ту-95МС над Норвежским морем
Фото: www.globallookpress.com
Российские самолеты провели в воздухе более 9 часов

Два стратегических ракетоносцев Ту-95МС покружили над Баренцевым, Северным и Норвежским морями в рамках плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как передает ТАСС слова представителя ведомства, на отдельных участках российские ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Минобороны подчеркнуло, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами, например, Тихого океана или Балтийского моря. Военные соблюдают международные правила и не нарушают границы.  

Ранее сообщалось о том, что британские истребители "Тайфун" следили за Ту-142, которого прикрывала пара Су-30СМ, около воздушного пространства Великобритании. В тот же день другой Ту-142 летал над Восточно-Китайским и Японским морями. 

Полина ИВАНОВА
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