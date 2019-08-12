F-16 сопроводили Ту-95МС над Норвежским морем

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Два стратегических ракетоносцев Ту-95МС покружили над Баренцевым, Северным и Норвежским морями в рамках плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как передает ТАСС слова представителя ведомства, на отдельных участках российские ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Минобороны подчеркнуло, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами, например, Тихого океана или Балтийского моря. Военные соблюдают международные правила и не нарушают границы.
Ранее сообщалось о том, что британские истребители "Тайфун" следили за Ту-142, которого прикрывала пара Су-30СМ, около воздушного пространства Великобритании. В тот же день другой Ту-142 летал над Восточно-Китайским и Японским морями.
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