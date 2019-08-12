F-16 сопроводили Ту-95МС над Норвежским морем

Российские самолеты провели в воздухе более 9 часов

Два стратегических ракетоносцев Ту-95МС покружили над Баренцевым, Северным и Норвежским морями в рамках плановых полетов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как передает ТАСС слова представителя ведомства, на отдельных участках российские ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Минобороны подчеркнуло, что экипажи самолетов дальней авиации постоянно летают над нейтральными водами, например, Тихого океана или Балтийского моря. Военные соблюдают международные правила и не нарушают границы.

Ранее сообщалось о том, что британские истребители "Тайфун" следили за Ту-142, которого прикрывала пара Су-30СМ, около воздушного пространства Великобритании. В тот же день другой Ту-142 летал над Восточно-Китайским и Японским морями.