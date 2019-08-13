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У "провальных" самолетов СССР могло быть другое будущее

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Фото: commons.wikimedia.org
Часть загубленных проектов пришлось начинать заново

У советских самолетов и одного вертолета, которые с по версии РИА "Новости", вошли в список провальных проектов, могла быть совершенно другая судьба.

Список возглавляет орбитальный истребитель МиГ-105.11, который должен был выводиться на орбиту ракетой Р-7.

13 сентября 1978 года на дозвуковых испытаниях, когда истребитель сбрасывали с Ту-95, произошла авария при посадке с повреждением шасси, и проект закрыли.

Зато американцы довели свой орбитальный истребитель до конца. Boeing X-37 это не что иное, как беспилотная версия советского МиГ-105.11. Шаттл успешно работает на орбите, и по версии экспертов, в будущем может получить вооружение. Во время испытаний в 2006 году аппарат выкатился за пределы ВПП и повредил шасси. Но уже через пять лет Х-37 совершил первый полет.

Также в список попал гидросамолет ВВА-14 легендарного Роберта Бартини. Машина задумывалась как торпедоносец и бомбардировщик с возможностью вертикального взлета и посадки. Однако впоследствии, из-за сложностей в разработке двигателей, ВВА-14 превратили в экраноплан. Фактически, проект не довели до конца, хотя в 1972 году он совершил первый полет.

Фото: commons.wikimedia.org

Самый тяжелый и грузоподъемный вертолет в мире Ми-12, возможно, заслуженно попал в этот список. Такой гигантской машиной было сложно управлять, а главное, она оказалась не нужна. Военные и работники народного хозяйства СССР прекрасно обходились Ми-6 и Ми-10. А перевозить части стратегических ракет стало не нужно, так как появились мобильные ракетные комплексы.

Что касается истребителя МиГ-1.44, то его точно нельзя назвать провальным. Самолет задумывался как ответ американскому F-22, и был построен. Однако развал Советского союза помешал запустить его в серию. В результате истребителем пятого поколения стал Су-57. Но время было упущено, США успели построить второй истребитель – F-35.

Александр ИЛЬИН
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