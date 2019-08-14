В России назвали уязвимые для ракет США места

Умышленное уничтожение Штатами ракетного соглашение доказано полностью

Остановка Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развязала Вашингтону руки. Первый вице-президент Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константин Сивков допустил, что прежде запрещенные ракеты США, вероятнее всего, разместят в Японии и Южной Корее.

Таким образом, заокеанская держава сократит время их полета до России с получаса до максимум восьми минут, в течение которых сложно распознать и тем более предотвратить угрозу, пояснил эксперт. Российские ядерные силы в этой связи находятся в опасности, следовательно, возрастает риск угрозы ядерной войны.

"Речь идет о подводных лодках, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, что базируются в Петропавловске-Камчатском. Благодаря небольшому подлетному времени и внезапности ударов, американцы надеются их уничтожить", – предупредил Сивков в беседе со "Звездой".



Напомним, США вышли из ракетного соглашения 2 августа, пропустив Россию вперед себя. Владимир Путин прекратил действие ДРСМД почти на месяц раньше.

Ранее сегодня, 14 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель обвинила в случившемся Москву.