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В России отреагировали на обвинения Германии в расторжении ДРСМД

Германии дали отпор за обвинения в расторжении ДРСМД
Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
В Берлине заявили, что Москва вынудила Вашингтон прекратить ракетный договор

Пророссийски настроенная Германия вдруг встала в позу. Буквально в начале года она была на многое готова ради "Северного потока – 2", в частности отвернуться от США. Теперь же ситуация в корне изменилась. 

Канцлер ФРГ сделала резкое заявление в адрес РФ. По словам Ангелы Меркель, Москва вынудила Вашингтон разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который прекратил свое действие в начале августа. 

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор РСМД и таким образом дала повод для окончания этого договора", – призналась фрау канцлер, передает РИА "Новости". 

Впрочем, в России меркелевской риторике ничуть не удивились. По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Олега Морозова, немецкий ответ вполне ожидаем, а иную мысль "было бы странно услышать".

Берлин, подчеркнул сенатор, не мог нарушить атлантическую солидарность и "признать кардинальную неправоту Вашингтона". Между тем Москва неоднократно предлагала ему "проверить" якобы нарушающие соглашение системы, напомнил собеседник RT.

"На презентацию систем Штаты, как известно, не явились и доказательств не предъявили. Так что заявление Меркель в данной ситуации – это позиция сержанта, который, стоя в строю, поглядывает на капитана. Что командует капитан, то и исполняет сержант", – констатировал Морозов.

Его слова нашли отклик среди россиян. Они нарекли немецкого премьера "Меркельшей" и согласились с сенатором, оставив под статьей соответствующего содержания комментарии (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

"Меркель – молчать и трястись", "Вот же какая исполнительная старушонка, что ей оккупанты велят, то она и чешет. На пенсию выйдет и прозреет", "Бабушка по окончании срока совсем впала в старческий маразм", "Зарабатывает кэш", "Солидарность тут не при чем, всегда можно промолчать или отказаться комментировать", – написали читатели данного материала. 

Напомним, до 2 августа Штаты систематически шантажировали Россию выходом из ракетного соглашения. Она решила не дожидаться оппонента и сама расторгла договор.  

Ксения АНДРЕЕВА
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