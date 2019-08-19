Россия показала космический истребитель

МиГ-31БМ сумел засечь нарушителей воздушного пространства в стратосфере

Высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в ближнем космосе. Видеоролик с полетами опубликовал телеканал "Звезда".



На кадрах, снятых из кабины пилота, видны взлет, набор высоты и полет в стратосфере. Он осуществлялся на высоте более 20 тыс. м со скоростью 2,5 тыс. км/час. В ходе воздушных маневров летчики отработали элементы перехвата "нарушителя" воздушного пространства России.

Модернизированные высотные истребители-перехватчики впервые приняли участие в воздушном бое "на практическом потолке", отметили в пресс-службе Восточного военного округа.





По условиям учений экипаж вел поиск условного противника без привлечения наземных средство ПВО. Роль условного нарушителя играл один из МиГ-31БМ, задача которого заключалась в том, чтобы проникнуть в воздушное пространство нашей страны на максимальной скорости, а потом постараться уйти от преследования, отмечает РИА ФАН.

На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Несмотря на сложность задачи он успешно справился с ее решением.

"Тренировка стала одним из этапов освоения новой модернизированной авиационной техники и совершенствования летчиками-истребителями навыков пилотирования необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне",

– говорится в сообщении Восточного военного округа.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех. МиГ-31БМ является модернизированной версией самолета. Обновленные машины получили новую систему управления вооружением и более современный радиолокатор.