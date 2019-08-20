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Украинский ас на Су-27 удивил поляков

Украинский ас на Су-27 удивил поляков
Фото: www.globallookpress.com
Но до российского Су-35С он не дотянул

Пилот украинских ВВС выступил на Су-27 в Польше на авиашоу в Гдыне. Летчик выполнил фигуры сложного пилотажа, такие как бочка, петля Нестерова, иммельман, поворот на горке и другие, чем привел в восторг зрителей.


Ранее в сети опубликовали видео выступление российского Су-35С, в котором были еще сложнее фигуры, включая кобру Пугачева и чакру Фролова.

Кобра впервые была исполнена на Су-27, однако двигатели АЛ-41Ф1С с всеракурсно управляемым вектором тяги существенно улучшили маневренность нового "Фланкера".

Кроме Су-27 в авиашоу приняли участие украинские Су-24, польские МиГ-29 и Су-22, а также большое количество вертолетов советского производства.

Александр ИЛЬИН
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