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F-22 собьет даже учебный истребитель

F-22 собьет даже учебный истребитель
Фото: flickr.com
В США признали вторичность технологий перед опытом летчика

Истребители пятого поколения F-22 и F-35 в США обычно представляют как непобедимые. Стелс-технологии, радар с активной фазированной решеткой и новейшая авианика действительно дают значительные преимущества перед истребителями четвертого поколения.

Однако ВВС США пришлось признать, что асы на стареньких Northrop T-38 Talon, которые во время учений Atlantic Trident противостояли F-22 и F-35, создали реальную угрозу для последних и теоретически могли их сбить.

"Одним из "Талонов" управлял бывший летчик F-22. Он знает нас изнутри, знает как мы думаем и отлично понимает возможности "Рэпторов", – отметил капитан Майкл из 94-й истребительной эскадрильи, летающий на F-22 в интервью The Aviation Geek Club.

Подполковнику Чарльзу Хеберту из "красной эскадрильи", изображающей агрессора, и его коллеге лейтенанту Дастону "Чемпиону" Обриену даже не нужен налет на F-22, чтобы знать, как их бить. Они постоянно летают с "Рэпторами", знающих слабые стороны. Им не нужно время, чтобы понять, как будет действовать пилот F-22.

То же самое можно сказать и о F-35, которые уже действуют в связке с F-22, французскими "Рафалями" и британскими "Тайфунами".

The Aviation Geek Club сравнил их роли с амплуа игроков в американском футболе. Французы и англичане на истребителях четвертого поколения – это лайнбекеры, то есть составляют линию защиты. У них мощное вооружение. Пилоты на F-22 и F-35 – это раннинбеки и квотербеки, то есть игроки нападения.

Фото: flickr.com/clemensvF-35 лучше других распознает угрозу с земли и с воздуха на большом расстоянии. Маневренный и мощный F-22 лучше разберется с противником в ближнем бою, а "Тайфуны" и "Рафали" обеспечат хорошую поддержку.

Все это знают пилоты "Талонов", каждый раз изображающие русских и китайцев в учебных боях. Бесконечные споры о том, какой истребитель одержит верх в воздушном бою – Су-35С или F-22, Су-57 или F-35 скорее бессмысленны, так как гораздо важнее знания, опыт и подготовка пилота. Если бы российский летчик на Су-35С два года изображал противника F-22 на учениях, его шансы сбить "Рэптора" в настоящем бою выросли бы многократно. То же самое можно сказать и об американском пилоте.

Александр ИЛЬИН
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