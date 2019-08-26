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Ту-22М3М станет в два раза смертоноснее

Ту-22М3М станет в два раза смертоноснее
Фото: wikipedia.org
Первая пара уйдет на "госы" уже в 2020-м

Государственные испытания первой пары глубоко модернизированных Ту-22М3М начнутся уже в 2020 году. Об этом "Интерфаксу" заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, первая опытная машина уже проходит заводские летные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. А в третьем квартале 2020-го бомбардировщики предъявят военным на ГСИ.

При этом параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на модернизацию строевых Ту-22М3, то есть речь идет уже о другом количестве.

Ту-22М3М существенно улучшен по сравнению с предыдущими версиями, и это касается не только авионики, ракеты Х-32 и выдвижной штанги для заправки в воздухе, что делает бомбардировщик без пяти минут стратегическим. Самолету улучшили планер. Ранее Минобороны опубликовало любопытное видео, на котором Ту-22М3М летали с ленточками.

Позже оказалось, что носовой обтекатель был изменен, и в том числе, изменилось обтекание установленных на него датчиков. Ленточки предназначены для визуализации потока воздуха в местах установки датчиков. И все это в совокупности влияет на точность пилотирования и бомбометания.

Александр ИЛЬИН
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