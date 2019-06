Новейший Ту-22М3М удивил видом изнутри

В интернете появилось видео, снятое в проходящем модернизацию бомбардировщике Ту-22М3М. Впервые показаны топливные баки изнутри, в том числе мягкий, на 10 т, куда помещается большой резиновый мешок, при этом авиационный керосин не касается стенок.

Изнутри 42-метровый бомбардировщик опутан датчиками пожарной сигнализации. Удалось посмотреть и на трубопроводы, отвечающие за гидравлику, а также управление двигателем.

Internal look at a Tu-22M3M under construction. 16/ pic.twitter.com/1XKxs7o99j