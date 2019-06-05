Новейший Ту-22М3М удивил видом изнутри

Самолет буквально заполнен авиационным керосином

В интернете появилось видео, снятое в проходящем модернизацию бомбардировщике Ту-22М3М. Впервые показаны топливные баки изнутри, в том числе мягкий, на 10 т, куда помещается большой резиновый мешок, при этом авиационный керосин не касается стенок.

Изнутри 42-метровый бомбардировщик опутан датчиками пожарной сигнализации. Удалось посмотреть и на трубопроводы, отвечающие за гидравлику, а также управление двигателем.

Internal look at a Tu-22M3M under construction. 16/ pic.twitter.com/1XKxs7o99j — Rob Lee (@RALee85) 3 июня 2019 г.

Одно из главных отличий модернизированного ракетоносца – возможность дозаправки в воздухе. Выдвижная штанга смонтирована под обтекателем перед кабиной экипажа.

И, наконец, разгадана тайна непонятных красных ниточек на носовой части фюзеляжа, которые засветились в предыдущем видео. Оказывается, носовой обтекатель был изменен, и в том числе, изменилось обтекание установленных на него датчиков. Ленточки предназначены для визуализации потока воздуха в местах установки датчиков. Все это в совокупности влияет на точность пилотирования и бомбометания.

Первый Ту-22М3М с обновленными двигателями, авионикой и вооружением совершил первый полет в Казани в конце прошлого года. Вторая машина находится в работе – ее, в частности, и показал в своей передаче телеканал Минобороны "Звезда".