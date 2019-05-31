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Новейший Ту-22М3М пригрозил авианосцам "Кинжалом"

Кадр youtube.com
Главным отличием самолета станет авионика и ракеты

Телеканал "Звезда" опубликовал видео с испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Белоснежный самолет украсили красными лентами и озаглавили в ролике как "инструмент влияния", намекая на ракеты Х-32 и "Кинжал", которые тот берет под крыло.


Сообщается, что самолет испытывали на различных высотах и скоростях. Как рассказал "Звезде" заместитель главного конструктора по производству самолетов Ту-22М3, Ту-22МР и их модификаций Артем Михайлов, в первом полете у было ограничение высоты полета 1,5 тыс. метров, на втором – 3,9 тыс. метров. А уже затем бомбардировщика подняли на высоту 9 тыс. метров. К слову, практический, то есть максимальный потолок у этого самолета – 13,5 тыс. метров.

На данный момент Минобороны планирует модернизировать на Казанском авиазаводе 30 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 до модификации Ту-22М3М. Самолеты получат новую авионику, систему управления ракетных оружием. Бомбардировщик сможет взять под крыло не только Х-32, но и, например, четыре гиперзвуковых "Кинжала".

Александр ИЛЬИН
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