Удар отражен: С-300 показали в действии

Ракетные комплексы прошли "боевое крещение"

Мощь ЗРК С-300 "Фаворит" проверили в Астраханской области. На полигоне Ашулук состоялись командно-штабные учения, в которых приняли участие авиация и группировка противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), сообщил начальник пресс службы Вадим Астафьев.

Российские военные отрабатывали нападение условного противника и грамотно отразили его удар. Момент атаки зафиксирован на видео, уточняет телеканал "Звезда". Зенитно-ракетные комплексы достойно справились с поставленной задачей.

Во время учений солдаты и офицеры военного округа также испытали комплексы "Панцирь-С" и "Шилка", самоходные установки "Тунгуска", и зенитные ракетные системы "Стрела-10", "Тор" и "Оса", для которых запускались специальные мишени с использованием отдельных установок.

Так, военнослужащие запустили комплексы "Кабан", "Пищаль", "Стриж-1", "Саман", "Пенсне". Еще больше полусотни мишеней имитировали тяжелую и легкую технику для отработки действий авиации.

В масштабных учения задействовали свыше 2-х тысяч человек личного состава, порядка 2,5 тысяч спецтехники. Число самолетов и вертолетов превысило сто единиц.