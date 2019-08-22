Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Удар отражен: С-300 показали в действии

Удар отражен: С-300 показали в действии
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Ракетные комплексы прошли "боевое крещение"

Мощь ЗРК С-300 "Фаворит" проверили в Астраханской области. На полигоне Ашулук состоялись командно-штабные учения, в которых приняли участие авиация и группировка противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), сообщил начальник пресс службы Вадим Астафьев. 

Российские военные отрабатывали нападение условного противника и грамотно отразили его удар. Момент атаки зафиксирован на видео, уточняет телеканал "Звезда". Зенитно-ракетные комплексы достойно справились с поставленной задачей. 

Во время учений солдаты и офицеры военного округа также испытали комплексы "Панцирь-С" и "Шилка", самоходные установки "Тунгуска", и зенитные ракетные системы "Стрела-10", "Тор" и "Оса", для которых запускались специальные мишени с использованием отдельных установок.

Так, военнослужащие запустили комплексы "Кабан", "Пищаль", "Стриж-1", "Саман", "Пенсне". Еще больше полусотни мишеней имитировали тяжелую и легкую технику для отработки действий авиации.

В масштабных учения задействовали свыше 2-х тысяч человек личного состава, порядка 2,5 тысяч спецтехники. Число самолетов и вертолетов превысило сто единиц.    

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей