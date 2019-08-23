Китайцы поплатились за копирование советских самолетов

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Китай, долгие годы копировавший российское вооружение, только проиграл от этого, потому что "мошенники никогда не процветают". Об этом на портале Sputnik News заявил военный эксперт Василий Кашин, говоря о заимствованных "без спроса" советских и российских технологий.
В качестве примера он привел китайский авианосец, который является копией советского "Адмирала Кузнецова", а также палубные истребители J-15, которые без конца бьются о палубу.
Эти самолеты являются китайской версией Су-33, которые проходят, вернее, проходили службу на "Кузнецове". Сейчас НОАК испытывает нехватку палубных истребителей. По мнению Кашина, это все потому, что J-15 – нелицензионная копия самолета "Сухого". В 80-х годах Китай купил у Украины прототип Су-33 Т-10К-3 и на базе него сделал самолет.
Однако многочисленные аварии привели к тому, что Китай разрабатывает собственный палубный истребитель – J-31. А если бы китайцы сразу купили партию Су-33, то потратили меньше бы денег и сил, – утверждает эксперт.
Су-33, действительно, выглядит надежнее J-15, однако, к сожалению, и он отличается аварийностью, что и показала сирийская кампания. Самолет тяжелый для палубного истребителя – весит 17,5 тонн. Для сравнения, масса американского F/A-18 на три тонны меньше.
Как отмечает The Natinal Interest, СССР также нередко заимствовал западные технологии, достаточно вспомнить атомную бомбу или первые послевоенные бомбардировщики. Поэтому в какой-то степени, "восторжествовала справедливость".
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