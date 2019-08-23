Китайцы поплатились за копирование советских самолетов

Истребители бьются без лицензии

Китай, долгие годы копировавший российское вооружение, только проиграл от этого, потому что "мошенники никогда не процветают". Об этом на портале Sputnik News заявил военный эксперт Василий Кашин, говоря о заимствованных "без спроса" советских и российских технологий.

В качестве примера он привел китайский авианосец, который является копией советского "Адмирала Кузнецова", а также палубные истребители J-15, которые без конца бьются о палубу.

Эти самолеты являются китайской версией Су-33, которые проходят, вернее, проходили службу на "Кузнецове". Сейчас НОАК испытывает нехватку палубных истребителей. По мнению Кашина, это все потому, что J-15 – нелицензионная копия самолета "Сухого". В 80-х годах Китай купил у Украины прототип Су-33 Т-10К-3 и на базе него сделал самолет.

Однако многочисленные аварии привели к тому, что Китай разрабатывает собственный палубный истребитель – J-31. А если бы китайцы сразу купили партию Су-33, то потратили меньше бы денег и сил, – утверждает эксперт.

Су-33, действительно, выглядит надежнее J-15, однако, к сожалению, и он отличается аварийностью, что и показала сирийская кампания. Самолет тяжелый для палубного истребителя – весит 17,5 тонн. Для сравнения, масса американского F/A-18 на три тонны меньше.



Как отмечает The Natinal Interest, СССР также нередко заимствовал западные технологии, достаточно вспомнить атомную бомбу или первые послевоенные бомбардировщики. Поэтому в какой-то степени, "восторжествовала справедливость".