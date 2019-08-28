Только никому: Россия потратила триллионы рублей на засекреченные нужды

Расходы на танки и самолеты скрыли от врагов

В позапрошлом году расходы российской экономики на закупку вооружений и продуктов интеллектуальной собственности составили около 5 трлн руб., или 5,3% ВВП. Такие данные предоставил Росстат.



На что именно ушли эти суммы, сказать невозможно: они строго секретны. В опубликованные статистическим ведомством данных о национальных счетах России в 2014–2018 гг. в валовое накопление основного капитала включены расходы по двум категориям, состав которых не расшифровывается, передает РБК.

Первая статья – это расходы на системы вооружения длительного пользования:самолеты, корабли, танки и т.д. Вторая – на продукты интеллектуальной собственности: научные исследования и разработки, затраты на разведку запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных. Очевидно, что эти закупки значимы с точки зрения национальной безопасности, поэтому их состав не раскрывается, отмечает телеканал "360".

Секретные расходы в номинальном выражении выросли на 5,8% – с 4,59 трлн руб. в 2016 г. до 4,85 трлн руб. в следующем (данные за 2018 г. пока не опубликованы). Доля скрытых расходов от общего размера ВВП осталась практически неизменной – около 5,3%.

Одни эксперты утверждают, что публикация затрат на закупку вооружений была бы преступлением против государства. "Это государственная тайна, и вопрос о публикации – это антигосударственный подход. Наши противники должны бояться и думать, что же там есть", – заявил профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко.

Другие специалисты предупреждают об угрозе коррупции.

"Никакого смысла скрывать эти данные нет. Когда речь идет о военной сфере, непрозрачность позволяет бесконтрольно использовать средства – расширять непрофильные активы, выделять деньги на дорогостоящие бесперспективные исследования",

– заявил журналистам руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.

Россия занимает шестое место по тратам на оборону в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира. По данным организации, 60% мировых расходов на оборону приходится на пятерку стран с крупнейшими военными бюджетами: США, Китай, Саудовскую Аравию, Индию и Францию.