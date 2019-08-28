Обойдемся без Америки: турецкие пилоты полетят на Су-57

Москва и Анкара ведут переговоры об истребителях пятого поколения

Военно-воздушные силы Турции в ближайшее время могут пополниться новейшими российскими истребителями Су-57. Анкара проявила к ним самый живой интерес. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.



"Несомненно, важными переговорами сегодня будут с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином (Исмаилом) Демиром. Продолжим обсуждение наших тем, которые стоят на повестке: С-400, конечно, затронем, как дальше будем двигаться по тематике Су-35, по дальнейшей возможной поставке Су-57",

– приводит слова чиновника ТАСС.

По словам Шуваева, ситуация с приостановкой участия Турции в программе поставок американских истребителей F-35 привела к тому, что у руководства страны проснулся интерес к российской авиатехнике. Впрочем, пока что до заключения контрактов или хотя бы твердых договоренностей о поставках еще далеко.

"Рано говорить о каких-то контрактных переговорах, нет еще заявки. Как это бывает у нас постоянно, должны пройти определенные консультации", – сказал Шугаев.

Накануне на международном авиасалоне МАКС-2019 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным и осмотрел истребитель пятого поколения Су-57. Он остался крайне доволен увиденным и спросил у президента РФ о возможности приобретения самолета.

Эксперты отмечают, что Эрдоган едва ли бы приехал на авиасалон просто в качестве зрителя. Скорее всего, по итогам мероприятия будет подписан если не договор, то хотя бы протокол о намерениях в рамках военно-технического сотрудничества между странами.