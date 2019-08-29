F-35 стреляет вверх тормашками

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Американский журнал The Aviation Geek Club опубликовал редкий снимок F-35, который по-пижонски стреляет вверх тормашками ракетой AIM-9X Sidewinder.
По данным издания, пуск ракеты был совершен не просто так, а в ходе испытаний на военно-воздушной базе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Но фото показан испытательный самолет CF-2, который специально готовили в боевому пуску модернизированной ракеты AIM-9X в перевернутом состоянии. Обычно истребители так ракеты не выпускают. Это достаточно опасно, так как есть риск поражения собственного самолета.
Но модернизированный "Сайдуиндер" в ВВС США позиционируется как наиболее совершенная ракета класса "воздух – воздух", которой можно запускать как угодно – она все равно найдет цель. Для демонстрации этого и были организованы эти испытания.
AIM-9X оснащена активным лазерным неконтактным взрывателем и комбинированный системой управления. В нее входят входят всеракурсная тепловизионная головка самонаведения (ГСН), инерциальная система управления, контактный взрыватель, две термобатареи и малогабаритная автономная криогенная установка для охлаждения чувствительных элементов ГСН на ракете. Всего у ракеты три способа наведения.
AIM-9X интегрирована с нашлемным дисплеем JHMCS, поэтому летчик тратит минимальное время от захвата цели до пуска ракеты.
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