F-35 стреляет вверх тормашками

Пентагон похвастался возможностями истребителя и AIM-9X

Американский журнал The Aviation Geek Club опубликовал редкий снимок F-35, который по-пижонски стреляет вверх тормашками ракетой AIM-9X Sidewinder.

По данным издания, пуск ракеты был совершен не просто так, а в ходе испытаний на военно-воздушной базе Патаксент-Ривер в штате Мэриленд. Но фото показан испытательный самолет CF-2, который специально готовили в боевому пуску модернизированной ракеты AIM-9X в перевернутом состоянии. Обычно истребители так ракеты не выпускают. Это достаточно опасно, так как есть риск поражения собственного самолета.

Но модернизированный "Сайдуиндер" в ВВС США позиционируется как наиболее совершенная ракета класса "воздух – воздух", которой можно запускать как угодно – она все равно найдет цель. Для демонстрации этого и были организованы эти испытания.

AIM-9X оснащена активным лазерным неконтактным взрывателем и комбинированный системой управления. В нее входят входят всеракурсная тепловизионная головка самонаведения (ГСН), инерциальная система управления, контактный взрыватель, две термобатареи и малогабаритная автономная криогенная установка для охлаждения чувствительных элементов ГСН на ракете. Всего у ракеты три способа наведения.

AIM-9X интегрирована с нашлемным дисплеем JHMCS, поэтому летчик тратит минимальное время от захвата цели до пуска ракеты.