Су-57 с "Кинжалом" побьет F-22 и F-35

Для истребителя разрабатывают абсолютно новое оружие

Российские гиперзвуковые ракеты, в частности, "Кинжал", вызывают серьезное беспокойство в Пентагоне. Особенно не устраивает Вашингтон тот факт, что Су-57 планируется вооружить свой версией "Кинжала". После этого, а также после установки двигателей второго этапа, российский истребитель может "обставить" даже F-22, не говоря уже о F-35, если говорить о боевых возможностях.

F-35 в ближайшей перспективе будет вооружен высокоточными тактическими ядерными бомбами B-61-12. Соответствующие испытания без боезаряда уже проводились. Однако Х-47М2 "Кинжал" с ядерной боеголовкой может стать еще опаснее, так как эта ракета обладает большей разрушительностью и движется к цели с огромной скорости, поэтому ее крайне трудно сбить.

Авторы журнала The National Interest внимательно следили за конкурсом "Авиадартс", который проходил недавно в Рязанской области, и были изрядно разочарованы, когда не увидели пуском "Кинжала". МиГ-31БМ лишь пролетели с ракетами под фюзеляжами.

Пока "Кинжал" получили лишь вышеупомянутые МиГи и Ту-22М3. Однако для Су-57 разрабатывают специальный "Кинжал", который будет спрятан в фюзеляже. Только так истребитель может оставаться малозаметным, так как большая ракета на внешней подвеске однозначно выдаст самолет на радаре с земли.

Соответствующие работы уже внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.