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Американцы забраковали собственные ядерные бомбы

Американцы разругали собственные ядерные бомбы
Фото: commons.wikimedia.org
Хваленая B61-12 не внушает доверия у Пентагона

Серийное производство новейших высокоточных американских ядерных бомб B61-12 и боеголовок W88 ALT 370 будет отложено из-за обнаруженных дефектов.

Об этом сообщает Defence News со ссылкой на Администрацию по национальной ядерной безопасности (NNSA). Компактной B61-12 планируется вооружить не только стратегические бомбардировщики, вроде В-2, но малозаметные истребители F-35A, часть которых будет базироваться в Европе, например в Германии и Нидерландах. Также заполучить F-35 стремится Польша, которая находится еще ближе к России.

По данным источника, серийное производство должно было начаться в 2020 году, но стресс-тесты выявили недолговечность компонентов бомбы и самой боеголовки. В результате, в NNSA решили отложить выпуск "двенадцатой" на полтора года. При этом смещение сроков вправо увеличит стоимость программы модернизации ядерных бомб, которая на данный момент уже составляет $7,6 млрд.

Одна из особенностей B61-12 – способность регулирования ядерного заряда. По мнению некоторых экспертов, бомба снижает порог применения атомного оружия и представляет еще большую опасность, чем более мощные, но не настолько точные боеприпасы.

Перенос сроков выпуска W88 ALT 370 для баллистических ракет Trident-2, которыми вооружены подлодки, не настолько значителен.


Александр ИЛЬИН
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