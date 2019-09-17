"Охотник" заменит Су-57

Беспилотнику пророчат большое будущее

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник", который "Сухой" так и не показал на авиасалоне "МАКС-2019" в будущем заменит боевые самолеты, так как создавался для большой войны.

Такой точки зрения придерживается газета "Известия", ссылаясь на мнения военных экспертов. Как известно, первые эскадрильи С-70 планируется создать в 2024 году. К этому времени Су-57 будет уже давно летать, причем с большой вероятностью, бок о бок с "Охотником".

По мнению военного эксперта Антона Лаврова, размещение этих дронов в Западном и Южном военном округах увеличит возможность отражения прямой военной агрессии на этих стратегических направлениях. "Охотник" с условиях масштабных боевых действий якобы может стать полноценной заменой боевым самолетам. В перспективе С-70 получит в качестве вооружения крылатые ракеты и высокоточное оружие.

Стоит отметить, что пока беспилотник совершает первые полеты и контролируется с земли. По словам западных экспертов, самое сложное – это не запустить БПЛА в небо, а обеспечить его автономную работу на протяжении длительного времени.

США уже используют похожий беспилотник – RQ-170, но пока только для разведки. В ударных операциях по-прежнему задействованы Predator и Reaper, хотя американцы ближе к тому, чтобы использовать беспилотный стелс для нанесения ракетно-бомбовых ударов. В качестве напарника для истребителя Пентагон готовит "Валькирию", которая будет прикрывать F-35. Но пока и речи не идет о том, что дрон станет полноценной заменой живых пилотов. Искусственный интеллект такого уровня еще просто не создан.