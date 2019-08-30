Разведка США рассекретила ядерное ЧП в Белом море

В России высмеяли новую версию США о радиоактивном выбросе рядом с Северодвинском

В России подняли на смех заявление американского телеканала CNBC о том, что в Белом море русские взорвали ракету с ядерным двигателем, которую пытались достать со дна. Военные эксперт Игорь Коротченко в интервью "Царьграду" назвал статью "лаем шавки", на который вообще не следует реагировать.

CNBC ссылается на данные американской разведки. Якобы российские специалисты проводили специальную миссию по подъему ракеты, которая утонула в ходе предыдущих испытаний. По информации источника телеканала, на одном из судов, которое участвовало в операции, произошел взрыв. Он и вызвал реакцию в поднимаемой ракете, в результате чего произошла утечка радиации. При этом в отчете разведки США не говорится, что ЧП угрожает здоровью населения российского Севера или окружающей среде.

CNBC добавляет, что аналогичные действия русские проводили в августе прошлого года, когда потеряли "Буревестник" в Баренцевом море. Тогда в операции участвовали три судна, одно из которых было оснащено оборудованием для контакта с радиоактивного материалов. Аналогичный корабль "Росатома" "Серебрянка" был замечен и в Белом море. В прошлом году операция по подъему ракеты прошла успешно, однако в этот раз что-то пошло не так.

В России причастность к ЧП "Буревестника" отрицают. По официальной версии, взрыв произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. Российские специалисты полагают, что взорвалась так называемая "ядерная батарейка", однако на Западе абсолютно уверены, что ЧП связано с новой российской ракетой на ядерной силовой установке. Разведка США утверждает, что пока самый длинный полет "Буревестника" оставил 22 мили.

Стоит отметить, что взрыв 8 августа, унесший жизни пяти ученых, произошел не на судне, а на морской платформе. Это видно на снимках их космоса. Корабль "Серебрянка" действительно находился неподалеку. Однако доказательств, что там была именно ракета, до сих пор нет. На снимке из космоса американское издание The Defense News обозначило объект, как возможную пусковую установку "Буревестника", но это лишь предположение.

Если предположить, что это "Буревестник", то зачем его испытывали рядом с Северодвинском, когда есть полигон вблизи Новой Земли? В истории до сих пор остается слишком много вопросов.