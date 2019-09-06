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Ракета "Москит" уничтожит американцев в Крыму

Ракета
Фото: mil.ru
Ее практически невозможно сбить

Военно-морские силы США проиграют в конфликте с Россией на Черном море у берегов Крыма, если вдруг такое произойдет. Как считает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, одним из козырей Черноморского флота станут крылатые ракеты П-270 "Москит", которым вооружены ракетные корабли "Бора" и "Самум" проекта 1239.

Военный эксперт упомянул интересную особенность этих ракет. По его словам, "Москит" несется надо водой зигзагами на высоте до четырех метров в облаке водяной пыли, и обнаружить его локатором якобы невозможно.

"Подлетая к чужому кораблю, ракета делает стойку, как кобра, и обрушивается на чужую палубу как дамоклов меч, пробивая ее насквозь. А если учесть, что у нее титановая боеголовка, которая, загоревшись, не может быть ничем потушена и взрывается, разнося все вокруг на сотни метров, то спасения от нее нет", – пишет обозреватель ТАСС.

В описании характеристик ракеты говорится, что ракета сначала набирает высоту, а затем снижается до 20 метров и далее следует примерно на этой высоте. Уже при подходе к цели за 9 километров "Москит" снижается до высоты 7 метров, и действительно, летит "змейкой", совершая противозенитный маневр.

Ракета может потопить большой корабль, вплоть до крейсера, так как кинетическая сила удара очень велика – "Москит" летит со скоростью более 2 Махов. Обычно ракета обнаруживается за 3-4 секунды до встречи с целью, и в этот момент уклониться от нее практически невозможно.

Фото: commons.wikimedia.org/Fred Schaerli (CC BY-SA 3.0)Интересно, что "Москитами" был вооружен экраноплан "Лунь", который успешно прошел испытания с этими ракетами.

В октябре 2014 года американца удалось сбить ракету GQM-163A "Койот", аналогичную по характеристикам "Москиту". Была задействована SM-6. Перехват был выполнен за радиогоризонтом, по внешнему целеуказанию с использованием активной радиолокационной головки самонаведения зенитной ракеты. Но "Койот" не маневрировала на подлете к цели, поэтому не факт, что с "Москитом" этот номер пройдет.

Вместе с тем, нужно отметить, что П-270 ракета не новая и больше не производится. Сколько их осталось в арсенале, доподлинно неизвестно. В июле Минобороны опубликовало видео с учений в Японском море, на которым был показан эффектный запуск ракеты "Москит".

Александр ИЛЬИН
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