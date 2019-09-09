Су-35С проиграл "Тайфуну" по ряду показателей

Но "Фланкер" возьмет маневренностью: британцы рассказали о боях с русскими истребителями

Российский истребитель поколения 4++ Су-35С часто сравнивают с американскими F-15C и даже F-22, представляя, как они будут выглядеть в воздушном бою.

Однако на самом деле, сравнивать "Фланкера" лучше не с американцами, а "Тайфунами". Именно с ними над европейской территорией, скорее всего, и придется столкнуться Су-35С, если отношения с НАТО испортятся дальше некуда.

По мнению журнала The National Interest, Су-35С и Eurofighter Typhoon вполне сопоставимы, причем у каждого есть свои преимущества и недостатки.

Британцы на "Тайфунах" провели учебные бои с индийскими Су-30МКИ. Конечно, Су-35С более продвинутая машина, чем экспортный "тридцатый", но в целом, это машины близкие.

Командир 3-й эскадрильи Королевских ВВС Крис Мун заявил, что "Фланкер" оставил самые положительные впечатления.

"Это превосходный самолет, и это настоящая честь управлять "Тайфуном" рядом с истребителем российского производства", – подчеркнул летчик.

Козыри Су-35С – потрясающая маневренность на маленькой скорости за счет двигателей с управляемым вектором тяги. "Тайфун" обладает взрывной скоростью, но запредельные углы атаки – это не его конек. Британские летчики сравнили Су-30МКИ с F-15C и F/A-18 Superhornet и согласились, что итог боя будет зависеть от мастерства пилотов.

Кроме того, очень важным является координация пилотов, а также взаимодействие с самолетом ДРЛО, если он есть. Например, у США есть обычная тактика, а есть передовая, которую они предпочитают не показывать своим партнерам на учениях.

Возвращаясь к "Тайфунам" и Су-35С, нужно отметить, что оба самолета на оснащены АФАР, однако обладают хорошими возможностями для захвата целей за пределами видимости. Вместе с тем, кабина "Тайфуна" современнее, чем у любого "Фланкера". По мнению западных экспертов, Россия все еще отстает от Запада по датчикам и интерфейсам.



Другое преимущество европейца – дальний ракеты "воздух-воздух" MBDA Meteor. NI считает ее чуть ли не лучшей в своем классе и полагает, что она может стать козырем в бою с Су-35С.