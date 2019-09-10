Неожиданный поворот: стелс В-21 станет грозой Су-57 и Су-35С

Бомбардировщик-призрак получит ракеты "воздух-воздух"

Российским истребителям Су-57, возможно, в будущем придется встретиться в небе не с F-22, а новыми стелс-бомбардировщиками В-21. Самый засекреченный самолет США должен подняться в небо уже в 2021 году, и по мнению некоторых генералов Пентагона, он не только сможет наносить ракетно-бомбовые удары с прорывом ПВО, но и уничтожать самолеты противника.

Как отметил генерал-майор ВВС США Скотт Плеус в интервью Air Force, отрывок из которого приводит The National Interest, B-21 во многом предвосхищает истребитель шестого поколения именно в плане тактике. Самолет будущего будет брать не столько скоростью, сколько внезапности. Эта идея уже по сути реализована в F-35.

Разумеется форма крыла В-21 не подразумевает скорость и маневренность, однако его преимущество будет именно в феноменальной малозаметности. Проще говоря, бомбардировщик выпустит ракеты "воздух-воздух", когда никто и подозревать не будет, что он поблизости.

Таким самолетом должен был стать стелс A-12 Avenger II, разработанный в 80-х (не путать с вариацией SR-71). Тогда ВМС США заплатили миллиарды доллары General Dynamics и McDonnell Douglas. А-12 должен был заменить палубный штурмовик A-6 Intruder. Но из соображений экономии разработку прекратили, хотя Минобороны США просило деньги у Конгресса на самолет перед войной в Ираке.

Так вот Avenger II планировалось вооружить двумя ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 вдобавок к боеприпасам для нанесения наземных ударов. Ярым сторонником этого самолета был министр обороны Дик Чейни. Позже он утверждал, что США потратили на войну в Ираке суммы, по сравнению с которыми затраты на выпуск в серию А-12 были бы просто ничтожны. И отчасти он был прав.



По данным журнала Air Force, у конструкторов А-12 были сложности с изготовлением прототипов А-12. Больше всего проблем было с высокотехнологичными композитными материалами.

Но сейчас с В-21 другое дело. Технологии уже отработаны на В-2, поэтому "двадцать первый" вполне может быть вооружен ракетами "воздух-воздух".