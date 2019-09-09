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МиГ-35 опоздал "родиться"

МиГ-35 опоздал
Фото: www.globallookpress.com
На Западе разложили МиГ-35 по полочкам

Из-за того, что МиГ-29 неоднократно модернизировался, скачок между ним и МиГ-35 не так очевиден. Однако летчиков впечатлила увеличенная боевая нагрузка нового легкого истребителя, а также совместимость с высокоточными боеприпасами, такими как КАБ-500. Кроме того, самолет улучшит радар с АФАР, новая "цифровая" кабина и небольшие изменения в конструкции планера. Эти опции уже доступны на экспортной версии, и скорее всего, они появятся на серийных машинах.

Такой вердикт российскому истребителю вынес журнал The National Interest. По мнению NI, поколение 4++ это достаточно условное понятие и попытка представить "тридцать пятый" как качественно новый скачок в российской боевой авиации.

Но пока ВКС крайне осторожно заказывают МиГ-35, как и зарубежные партнеры, прежде всего, Индия. И чем больше будут осторожничать российские военные, тем больше будут сомневаться иностранные покупатели.

Фото: www.globallookpress.comВ свою очередь, иностранный заказ смог бы снизить стоимость единицы МиГ-35 для Минобороны. Но в ВКС уже есть 72 МиГ-29СМТ с увеличенными баками, достаточно продвинутой авионикой и способностью нести бомбы КАБ-500, ракеты Х-29Т и многое другое.

Поэтому пока МиГ-35 является хорошим истребителем, который появился слишком поздно и заочно считается несколько устаревшим, особенно, если сравнивать с машинами пятого поколения. Но с другой стороны, в подавляющем числе конфликтов будут нужны именно такие истребители плюс истребители-бомбардировщики Су-34.

Александр ИЛЬИН
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