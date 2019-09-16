Заброшенную РЛС "Даугава" сняли на фото

Станция превратилась в музей холодной войны

Сравнительно недавно Россия завершила переоснащение на загоризонтные РЛС нового поколения "Воронеж-ДМ", которые заменили гигантские "Дарьял" и "Днепр".

Однако, эксперты уверены, что по ряду показателей советские системы могут дать фору современным.

На данный момент в России функционируют две РЛС "Дарьял" – в Оленегорске и Печоре. А как выглядят остальные, выяснили блогеры сайта Urban3P, специализирующегося на заброшенных объектах.

В одном из материалов опубликованы фотографии заброшенной РЛС СПРН "Даугава", которая в свое время стала прототипом "Дарьял".

В 1978 году станцию "Даугава" установили в Оленегорске в качестве дополнения к РЛС "Днепр". В результате удалось добиться лучшей устойчивости к помехам, вызванных полярным сиянием, а также улучшить качество получаемой и обрабатываемой информации.

В дальнейшем обе станции заменили более совершенные РЛС "Дарьял". Судя по фотография, станция полностью запущена, вынесено все важное оборудование, однако сохранились некоторые антенны, системы вентиляции, насосы, кондиционеры. Особенный интерес вызывает фото пункта управления станцией. РЛС представляла собой большой объект, вроде АЭС, на которой работали сотни людей.