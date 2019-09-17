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Разведчики рассекретили историю создания советского атомного оружия. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин передал во вторник "Курчатовскому институту" архивные документы, связанные с историей создания атомной бомбы в СССР.
"Среди архивных документов находится добытый план оперативно-агентурной разработки "Энормоз", – цитирует Нарышкина РИА "Новости".
"Энормоз" (в переводе с английского "чудовищный") – это та самая операция советских спецслужб, благодаря которой СССР удалось создать атомную бомбу путем получения засекреченной информации из США.
Исходя из открытых данных, всего по линии внешней разведки НКВД в операции были задействованы 14 особо ценных агентов из числа иностранных граждан.
В их числе – известный ученый-физик Клаус Фукс, супруги Розенберг, которых впоследствии казнили на электрическом стуле, а также агенты-нелегалы Леонтина и Моррис Коэны.
В ходе всей операции, длившейся несколько лет, разведчики добыли секретные документы общим объемом 12 тысяч листов. Советские ученые, работавшие надо созданием бомбы РДС-1 в Лаборатории №2 получали важнейшие сведения и даже готовые результаты дорогостоящих опытов.
По мнению многих экспертов, именно создание атомной бомбы в СССР удержало США от попытки покончить с СССР раз и навсегда.
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