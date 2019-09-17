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Напалм нипочем: на Западе "раскусили" хитрые приемы российских танкистов

Напалм нипочем: на Западе
Фото: commons.wikimedia.org/Mieciu K2
Система "Сода" удивила Пентагон

Западные военные эксперты разобрали преимущества советских и российских танков перед их зарубежными конкурентами, и выводы оказались неутешительными для НАТО. Оказалось, что советские машины со времен холодной войны готовили к разрушительным ударам, поэтому применяли множество хитростей, о чем пишет The National Interest.

Например, чтобы выжить под напалмом, которым американцы буквально поливали джунгли и деревни Вьетнама, была разработана так называемая система "Сода". Чтобы защитить провода на танках, их помещали в специальные металлические трубы. Также система препятствовала проникновению горящего напалма в щели и отверстия бронемашин.

Так, на Т-55 на трансмиссию накидывали сетку, а также защитный металлический каркас с асбестовой тканью для шлангов внешних топливных баков.

Преимуществом Т-72, Т-80 и Т-90 авторы NI назвали систему дистанционного подрыва "Айнет", которая создает эффект воздушного взрыва и причиняет больший урон.

Александр ИЛЬИН
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