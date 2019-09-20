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На американской "Базе 51" бились советские истребители

На американской
Фото: flickr.com/53909025@N05
Летчики ВВС США столкнулись с такими же трудностями, как и советские испытатели

Многочисленные слухи о секретной базе ВВС США "Зона 51", летающих тарелках и инопланетянах сделали этот объект едва ли не "мемом" в интернете. Однако нельзя не признать, что Грум-лейк – одно из самых загадочных мест на планете, где испытывались U-2, затем SR-71 и многие другие уникальные самолеты и летательные объекты, которые Пентагон постарался скрыть от глах посторонних. Именно здесь сделаны фотографии стелса F-117, которые официально сняты с вооружения, но тем не менее, продолжают вылетать на засекреченные задания.

Неслучайно, по данным The National Interest, российский Ту-154М шпионил за базой в апреле этого года, совершая наблюдательный полет над Невадой согласно договору "Открытое небо".

База в последнее время была существенно расширена. В 50-е годах на ней была лишь небольшая взлетно-посадочная полоса, на которой в 1955 году испытывали разведчик U-2. Теперь это квадрат ограниченного воздушного пространства 23 на 25 миль плюс испытательный полигон площадью 4500 квадратных миль. Рядом находится военно-воздушная база Неллис и полигон Тонопа, который также засветился в ряде засекреченных проектов.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photosF-117 летают в Неваде в рамках испытания датчиков. Американцы хотят знать, сможет ли их оборудование засекать стелсы, которые в ближайшее время появятся у России и Китая.

В 60-х годах прошлого года на Грум-лейк привезли МиГ-21, который попал к Израилю от иракского пилота-дезертира, а также пару сирийских МиГ-17Ф. Их летчики потерялись и приземлились в Израиле. В Неваде на них натаскивали F-4, после чего в Пентагоне пришли к неутешительным выводам – советские машины практически не уступают американским и в умелых руках доставят ВВС США немало хлопот.

Позже в "Зоне 51" создали целую эскадрилью агрессоров Red Hats, куда попали лучшие асы. К ним поступала добытая всеми правдами и неправдами советская техника, которую они тут же осваивали и "нападали" на летчиков ВВС США. Место, где базировались советские истребители, летчики называли "Красная площадь".

В 1984 боевой пилот Ричард Бонд погиб, пилотируя МиГ-23, так как подготовился должным образом и понадеялся на свое мастерство. На скорости 2 Махов он потерял контроль над "трудным" истребителем и катапультировался. Однако форсажные камеры застряли в активной позиции, и пилот погиб. Ранее МиГ-23 унес жизнь еще одного летчика, словно продолжая находиться на службе ВВС СССР. Затем Red Hats перешли на МиГ-29 и Су-27, чтобы сражаться в небе с F-16 и F-15.

В 90-х годах на базе испытывали загадочный гиперзвуковой самолет "Аврора", который должен был заменить SR-71. По данным СМИ, аппарат треугольной разгонялся до 5 Махов. Однако никаких доказательств существования "Авроры" до сих пор нет.

"Боинг" испытывал на Грум-лейк стелс из цельного куска композита. Это был самолет-бесхвостка. Демонстратор совершил 39 испытательных полета между 1996 и 1999 годами, а сейчас хранится в Музее авиации ВВС США в штате Огайо.

Фото: flickr.com/my_public_domain_photosLockheed испытывал в Неваде множество аппаратов. Один из наиболее интересных и при этом малоизвестных – беспилотный стелс P175 Polecat.

Аппарат весил 4,5 тонны и напоминал уменьшенную копию B-2. Стелс начали испытывать в 2006 году, но в декабре того же года стелс потерял управление и разбился.

На данный момент, по данным американских военных экспертов, в "Зоне 51" испытывают демонстратор SR-72. Гиперзвуковой беспилотник очень нужен Пентагону, особенно в свете успехов России в области гиперзвукового оружия.

В 2017 году на базе заметили огромный ангар 200 на 250 футов. До сих пор доподлинно неизвестно, что в нем находится. Некоторые предполагают, что в нем SR-72, другние полагают, что в ангаре хранятся секретные стелс-дроны, вроде RQ-180. Часть из них якобы совершают полеты над Ираном.

Александр ИЛЬИН
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