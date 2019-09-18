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Определен соперник США в ядерной войне

Определен соперник США в ядерной войне
Фото: www.globallookpress.com
Боевые действия развернутся на Ближнем Востоке

В мире вспыхнет ядерная война, полагает генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, Западу не терпится разрушить треугольник Россия-Турция-Иран. 

Однако напасть на Москву он не решится, поскольку с ней "связываться опасно". Боевые действия развернутся на Большом Ближнем Востоке, поскольку именно Тегеран, по мнению эксперта, является слабым звеном этой цепи.

Его разрушение "выгодно и финансовым, и нефтяным американским воротилам", пояснил офицер, добавив, что в этой схватке Штаты опробуют ядерное оружие. Но Дональд Трамп, уверен Ивашов, в преддверии президентской кампании не хочет затевать конфликт. 

"Поэтому на сегодня ситуация выглядит так: решение о войне с Ираном в теневых кругах принято, и скорее всего принято решение о применении тактического ядерного оружия. Но вопрос стоит – кто первый нажмет на спусковой крючок? Сегодня к этому толкают саудовцев, пытаются заставить их спровоцировать войну. А потом, путем эскалации, в эту войну будут вовлекаться другие страны", – заявил генерал-полковник в интервью "СвободнойПрессе".

Он отметил, что Москве эта война не нужна. Однако наша страна, скорее всего, не останется в стороне и придет на помощь Тегерану. 

"Мы просто обязаны это делать – наплевать на все американские санкции. Нам с Ираном нужно работать, как двум независимым государствам", – заключил он. 

Напомним, накануне появилась информация о том, что американцы смоделировали видеоверсию войны между РФ и США. 

Ксения АНДРЕЕВА
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