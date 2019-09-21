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США признали провал системы Patriot

США признали провал системы Patriot
Фото: www.globallookpress.com
Комплекс не смог защитить от атаки дронов

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд утверждает, что ни одна существующая система противовоздушной и противоракетной обороны не сможет отразить атаку, которая была совершена против Саудовской Аравии.

По его словам, ПВО не защитили от удара из-за низкой эффективности ракетных комплексов.

"Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск… атак, которые могут быть совершены из Ирана",

цитирует Данфорда РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для своей защиты С-400 или С-300.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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