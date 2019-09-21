Комплекс не смог защитить от атаки дронов

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд утверждает, что ни одна существующая система противовоздушной и противоракетной обороны не сможет отразить атаку, которая была совершена против Саудовской Аравии.

По его словам, ПВО не защитили от удара из-за низкой эффективности ракетных комплексов.

"Что касается реагирования на эту конкретную угрозу, о которой вы говорите, то ни одна одиночная система (ПВО и ПРО) не сможет защитить от такой угрозы, но многоуровневые оборонительные возможности смогут снизить риск… атак, которые могут быть совершены из Ирана",

– цитирует Данфорда РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить для своей защиты С-400 или С-300.