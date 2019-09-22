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Ядерная война с Россией сделает Америку необитаемой

Ядерная война с Россией уничтожит США полностью
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
У Москвы нашли смертельное оружие

Атомные подлодки "Борей" не оставят американцам шансов на выживание. К такому выводу пришли эксперты. По словам автора статьи в издании The National Interest, даже при условии уничтожения всех ядерных сил России в случае войны с США ракеты "Булава-30" смогут поразить цели.

На "Борее" 16 таких ракет, которые несут по шесть ядерных боеголовок. Их мощность составляет 150 килотонн, отмечает издание.

"…один "Борей" может обрушить 72 ядерные боеголовки, которые в десять раз разрушительнее сброшенной на Хиросиму бомбы, на города и военные базы на расстоянии более 5,8 тысяч миль", – говорится в материале.

Россия планирует построить восемь подлодок класса "Борей", напоминает РИА Новости. Три уже созданы и вошли в состав ВМФ. Это "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". "Князь Владимир" проходит испытания. Ранее Минобороны показало свежие фотографии АПЛ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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