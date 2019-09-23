Преемник Су-57 будет беспилотным

Истребитель шестого поколения РФ обгонит время

В России приоткрыли тайну завесы над истребителем шестого поколения, работа над которым уже ведется. Как заявил в интервью РИА "Новости" гендиректор Научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов, базовый вариант машины следующего поколения – беспилотный. При этом возможен пилотируемый вариант. В этом самолет схож с разрабатываемым в США гиперзвуковым разведчиком SR-72, который также будет беспилотным.

"Все остальные характеристики станут дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще незаметнее и т.д.", – цитирует агентство Хохлова.

В прошлом году в СМИ появилась информация, что прототипом истребителя шестого поколения станет тяжелый ударный беспилотник "Охотник", который сейчас проходит испытания.

Интересно, что эта концепция отличается от американской F-X и европейской FCAS (Future Combat Air System), представленной в этом году в Ле-Бурже. Эти прототипы чем-то напоминают машины пятого поколения.

Истребитель пятого поколения на базе "Охотника" будет сделан по схеме летающее крыло. Это означает, что его главным преимуществом будет малозаметность, а не скорость и маневренность. Эта машина будет скорее напоминать F-117, от которого Пентагон в конце концов отказался.