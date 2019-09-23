В США назвали пять лучших российских самолетов

Дешево и сердито: Москва даст отпор любой сверхдержаве

Российские боевые самолеты намного дешевле, но не менее эффективны, чем американские. Москва удачно модернизирует советские образцы воздушной техники, которые практически не уступают заокеанским аналогам, стоящим баснословные деньги.

Несмотря на то, что Россия пока не может ничего противопоставить ультрасовременным F-35 и убийственным F-22, кроме десятка Су-57, у Москвы достаточно сил, чтобы дать отпор в небе любой сверхдержаве.

К таким выводам пришли военные аналитики американского журнала The National Interest, которые проанализировали флот ВКС и назвали пять самых опасных самолетов Москвы.

Первый – ожидаемо Су-27 "Фланкер" и все его последующие модификации, включая Су-30СМ и Су-35С. Это бессмертная классика, которую в свое время создавали в СССР в ответ на F-15. До сих пор эти две машины – настоящие рабочие лошадки военной авиации, в отличие от дорогущих и элитных F-22 и Су-57.

Отдельно NI отмечает фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34, который можно использовать для различных боевых операций. Особенно он хорош для нанесения ракетно-бомбовых ударов, но в воздухе не спасует и перед истребителем.

Второй – легкий истребитель МиГ-29. Несмотря на то, что он не может конкурировать с Су-27 по дальности и скорости, у него есть преимущество – маневренность, и в этом он не уступает F-16.

Су-57 по версии авторов, "оставляет всех предшественников в пыли", благодаря мощнейшим двигателям, "дичайшему разгону" и потрясающей маневренности. Единственный истребитель, способный составить конкуренцию F-22.

Относительно недавно Россия возобновила производство стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Модернизированные "Белые лебеди" с ракетами Х-101 представляет собой очень грозное оружие. Красивейшие самолеты разгоняются до колоссальной для бомбардировщиком скорости – 2200 км/час, намного опережая американские В-1В и тем более, В-52.