У МиГ-35 нашли преимущество перед F-35

Но российский истребитель "играет в другой лиге"

Истребитель F-35 обычно противопоставляют российскому Су-35С или даже Су-57. Обычно сравнения сводятся к тому, что у американцы лучше радар, и он хорош на дальних дистанциях. Однако вблизи больше шансов будет у российских летчиков за счет большей мощности и лучшей маневренности.

Однако по мнению журнала The National Interest, если Россия все-таки запустит в серию свой легкий истребитель МиГ-35 и заменит им "двадцать девятые", с большой вероятностью именно ему придется иметь дело с F-35.

Оба – примерно равные по габаритам, МиГ-35 немного побольше. У обоих радары с активной фазированной антенной решеткой. Вооружение – как для воздушного боя, так и наземных ракетно-бомбовых ударов.

МиГ-35 очень маневренный, и в ближнем бою F-35 с ним будет очень тяжело. Но нельзя забывать, что американец – самый современный на данный момент истребитель пятого поколения , а МиГ-35 все равно принадлежит к четвертому. Радар AN-APG-81 и продвинутые датчики позволят F-35 обнаружить МиГ-35 раньше, после чего пилот выпустит AIM-120.

Экспортный вариант МиГ-35 получил радар "Жук-А". С ним, безусловно, возможности самолета вырастут, однако не стоит забывать, что это не малозаметный истребитель. А значит, на радаре он будет виден лучше, чем F-35. Уже другой вопрос, что когда последний себя обнаружит, оба окажутся в разных условиях.

Заметность имеет значение во время нанесения ракетно-бомбовых ударов. Американец может взять бомбы во внутренний отсек и незаметно прорваться через линию ПВО. МиГ-35 засекут сразу, обвешанного бомбами и ракетами.



Главное преимущество МиГ-35 в его новых боевых возможностях и количестве ракет плюс новой авионике, которая на МиГ-29 окончательно устарела. При этом про "Жук-А" летчики молчат и как будто не очень надеются. Как эта РЛС сейчас работает, сказать трудно.

Конкуренция с машинами "Сухого", а также критика проекта, что это мол тот же МиГ-29, только "под другим соусом", серьезно усложняют путь МиГ-35 в строевые части. Поправила бы ситуацию продажа машин в Индию, но пока об этом говорить рано.