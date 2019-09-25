Война в Донбассе развяжет третью мировую

Западу придется заступиться за Украину

Нарушение режима прекращения огня в Донбассе приведет к вовлечению в конфликт России и НАТО, после чего автоматически возникнет вероятность третьей мировой войны.

Как считают в Московском центре Карнеги, обе стороны конфликта не отказались от своих амбициозных целей. Киев, теперь уже в лице Зеленского, по-прежнему хочет вернуть Крым и ликвидировать ДНРи ЛНР. В Москве даже не допускают мысли о возвращении полуострова, проводя каждый день на нем военные учения.

Что касается, Донбасса, то здесь ситуация еще сложнее. Россия готова к переговорам, но то, что требует Киев, ее совершенно не устраивает, поэтому максимум, что сейчас получается, сохранять конфликт в более-менее замороженном состоянии. Киев не устраивают выборы в ДНР и ЛНР, Москва не согласна с упразднением непризнанных республик как таковых, чего добивается Украина.

Киев взял окончательный курс на Запад. Однако страна до сих пор остается формально нейтральной между НАТО и Москвой. В случае конфликта с Россией альянс не обязан заступаться за Украину, однако Запад может разместить свои подразделения на территории Незалежной, и тогда риск начала глобального конфликта резко увеличится. Неохотно, но НАТО придется помогать Украине, поэтому по мнению аналитиков Карнеги, возможна даже странная ситуация, когда немецкие солдаты, спустя более 70 лет после окончания войны, будут сохранять мир между русскими и украинцами.