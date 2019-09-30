Мощные конкуренты "Арматы" пошли в войска

Москва обновляет танковый парк

В российские войска начали поступать танки Т-90М, самые продвинутые машины "девяностой серии". Об этом заявил главком Сухопутных войск страны Олег Салюков в интервью "Красной звезде", оказавшейся в распоряжении "Утра".

На данный момент у российских танкистов есть Т-90 и Т-90А. Модификация Т-90М была разработана в рамках ОКР "Прорыв-3". Главные отличия этой машины – башня с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения, а также 125-мм пушка 2А82-1М, точно такая же, как у "Арматы". У нее увеличенная длина ствола, повышенная живучесть и точность.

Кроме того, на Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина", дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка "УДП Т05БВ-1" и 12,7 мм пулемет "Корд-МТ". Экипаж защищает динамическая защита "Реликт", планируется оснащение комплексом активной защиты "Арена-М".

Т-90М во многом повторяет экспортный Т-90МС, который Россия планирует поставить Индии, Египту и Кувейту. Главные отличия – на экспортных машинах пушка 2А46М-5 от Т-90А.