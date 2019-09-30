Немцы засекли радаром F-35 с конной фермы

Самолеты вели 150 километров, когда те возвращались с авиасалона

F-35 подают на Западе как некий неуловимый самолет, который невозможно сбить, намекая, что остальным истребителям до него чуть ли не как до Луны. В российских СМИ, напротив, любят приложить "тридцать пятый", противопоставляя его мощному "Фланкеру" или вовсе Су-57.

Специализированное издание C4isrnet.com вообще опубликовало резонансную статью о том, как во время Берлинского авиасалона радар немецкой марки Hensoldt отслеживал F-35 на протяжении 150 километров.

Сообщалось, что пассивная РЛС TwInvis оборудована датчиком нового поколения, настолько мощным и чувствительным, что может засекать даже стелсы.

Многие до сих пор считают это рекламным трюком. Но факт остается фактом: Hensoldt развернула радар недалеко от берлинского аэродрома Шенефельд и достаточно длительное время занималась отслеживанием самолетов.

Можно предположить, что бы сделали с коммерсантами, предположим, рядом с Жуковским. Но в Германии определенно было что-то нечисто, как будто им дали карт-бланш.

Тогда прилет F-35 должен был убедить Германию купить эти самолеты для замены устаревших "Торнадо". Американцы даже наделали проспектов с фотографиями F-35 со знаками Люфтваффе. Возможно, Hensoldt призвали скомпрометировать детище Lockheed Martin, но есть вероятность, что это был просто эксперимент.

Накануне авиасалона СМИ сообщили об РЛС TwInvisсо складывающейся антенной, которая помещалась в фургоне. Уже тогда стало известно, что немцы постараются засечь F-35 в небе. Ранее TwInvis уже выявил на экране след "Еврофайтера". Но американские истребители упорно не взлетали.

В Hensoldt не сдавались. После закрытия авиасалона они продолжали следить за F-35 и установили радар за пределами аэродрома, на конной ферме. Прямо оттуда они узнали, что F-35, наконец-то, идут на взлет.



TwInvis засекла истребители. Правда, самолеты летели со специальными отражателями, увеличивающими их ЭПР. Но в немецкой компании заявили, что их радар засечет F-35 и без них.

После этого Минобороны Германии спонсировала недельную работу Hensoldt, в время которой специалисты отслеживали TwInvis другие самолеты. А в США проверили качество нанесения радиопоглощающего покрытия F-35, прилетевших из Германии.

В Пентагоне коротко прокомментировали случившееся, сделав акцент на том, что F-35 не ставили цель быть незаметными, их транспондеры работали. Но немцы до сих уверяют, что могут засечь американские стелсы.