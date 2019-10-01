Бессмертная классика: на Западе высоко оценили МиГ-31

Перехватчик нужен России и только ей

С огромной протяженностью границ на севере у СССР была только одна возможность защититься от стратегических бомбардировщиков США – сбить их ракетам, выпущенных с истребителей-перехватчиков.

По мнению журнала The National Interest, МиГ-31, несмотря на то, что это далеко не новый самолет с "архаичным" планером, прекрасно справляется со своей задачей и заслуживает самых высоких оценок.

Этот самолет не очень приспособлен для воздушных боев. Для этого есть Су-35С, Су-30СМ и МиГ-35. Зато у МиГ-31 дальность 2400 км с четырьмя ракетами или гиперзвуковым "Кинжалом".

Сначала роль работу перехватчиков в СССР выполняли Ту-28 и Ту-128. Но они были недостаточно скоростные и высотные, чтобы перехватить американские самолеты-разведчики, например U2, хотя с бомбардировщиками В-52 могли справиться легко.

В любом случае, вскоре в СССР появился МиГ-25, который навсегда изменил правила игры. Самолет не только охранял протяженные границы страны, но и охотился на разведчиков, в том числе SR-71. Кроме того, самолет поставлялся на экспорт, и в странах Ближнего Востока даже участвовал в боях с истребителями американского производства.

Наконец, на вооружение был принят МиГ-31, в современной версии МиГ-31БМ. Перехватчик несет одну из самых грозных ракет "Кинжал", но все равно постепенно устаревает, и заменить его сейчас нечем.

Роль перехватчика мог бы играть Су-57, однако его придется постоянно заправлять в небе. А на новый самолет уйдет слишком много времени.