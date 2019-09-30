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Минобороны России обнародовало видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М", стартовавшей с космодрома Плесецк.
В минутном ролике, размещенном на странице ведомства в Twitter, показан выход ракеты из шахтного ствола с нескольких ракурсов. Надо признать, что зрелище одновременно и завораживает, и устрашает.
В министерстве отметили, что эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке. Как сообщает РИА "Новости", пуск проведен в целях подтверждения летно-технических характеристик комплекса.
Пользователи оценили увиденное, как предупреждение потенциальным противникам РФ (орфография и пунктуация оригиналов):
"хана всем будет. не суйтесь к нам", "Лети голубь!!!", "Я надеюсь, что эта ракета не будет участвовать в бою", "Мощно. Аж до мурашек на коже. Молодцы!", "Достойный ответ на санкции!👍👍👍".
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