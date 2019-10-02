"Ярослав Мудрый" ушел дразнить НАТО в Индийский океан

Сторожевик сопровождает танкер с топливом

Российский сторожевик "Ярослав Мудрый" проекта 11540 отправился в Индийский океан на совместные учения с моряками Нью-Дели.

Корабль "Балтфлота" совершит дальний поход вместе с морским буксиром "Виктор Конецкий" и танкером "Ельня", чтобы морякам хватило топлива на столь дальний поход.

Сторожевик – это корабль ближней морской зоны, предназначенный для несения дозорной службы и охраны более крупных кораблей. Часто сторожевики несут дозор на подходах к военно-морским базам.

Как пишет Flot.Com со ссылкой на Минобороны, на борту "Ярослава Мудрого" находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Доберутся они до места назначения еще нескоро. Учения пройдут с 10 по 19 декабря.

Индийский океан – зона ответственности 5-го и 7-го флотов США. Теоретически американская эскадра может пересечься с российским сторожевиком.

Корабли проекта 11540 разрабатывались в 80-х, но вводились в эксплуатацию с 1991 года, поэтому считаются относительно современными сторожевиками. Конкретно "Ярослав Мудрый" вступил в строй вообще только в 2009 году, хотя строить его начали в 1988-м.



Корабль вооружен двумя ракетными комплексами "Уран" с ракетами Х-35, двумя противолодочными ракетно-торпедными комплексами "Водопад-НК", шестью 533-мм торпедными аппаратами, двумя ракетно-артиллерийскими комплексами "Кортик", а также 100-мм артустановкой АК-100. Для защиты от подлодок у "Ярослава Мудрого" есть противолодочная реактивная бомбометная установка РБУ-6000.