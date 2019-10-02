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Россия теснит США в Средиземном море

Россия теснит США в Средиземном море
Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
Но в случае реального боевого конфликта у Москвы немного шансов

Россия расширяет свое присутствие в Средиземном море, так как соперничать с США в мировом океане намного сложнее.

У Москвы нет ни ресурсов, ни амбиций бросить вызов американскому флоту по всему миру, поэтому в Кремле выбрали единственную правильную стратегию – сосредоточиться на достижимой задаче.

Она заключается в конкурировании с 6-м флотом ВМС США, которому в свое время противостояла 5-я средиземноморская эскадра ВМФ СССР. Такой точки зрения придерживается эксперт по российским вооруженным силам Дмитрий Горенбург.

В своем отчете для Европейского центра Джорджа К. Маршалла, он отмечает, что из шести модернизированных подлодок "Варшавянка" проекта 636.3 в составе Черноморского флота две отправили в Тартус. Лодки вооружены "Калибрами" и представляют опасность для ВМС США.

Кроме того, корабли и подлодки других флотов, в основном, Северного и Балтийского неоднократно участвовали в боевых операциях вблизи Сирии. Пуски "Калибров" несколько лет назад стали, в своем роде, сигналом для США, что российские корабли могут легко достать американские в любой точке Средиземного моря.

Сейчас "Варшавянки" отслеживали корабли ВМС стран НАТО, а корабли неоднократно заходили в порты Кипра, Египта и Мальты, развивая военно-морскую дипломатию. Также не стоит забывать про Хмеймим с мощной авиационной группировкой и системами ПВО.

Фото: mil.ruВсе это, по мнению военных аналитиков, безусловно повышает авторитет России на Ближнем Востоке и сдерживает Запад.

По мнению Горенбурга, Россия не будет строить авианосец для Средиземного моря, а предпочтет оперировать 10-15 кораблями и несколькими подводными лодками. Препятствует этому, по мнению эксперта, не лучшее состояние российской экономики, которая страдает из-за санкций. Есть проблемы со строительством кораблей.

В случае начала конфликта, российскому командованию придется решать – возвращать корабли в Черное море или остаться в Средиземноморье. Во втором случае силы ВМФ РФ будут представлять серьезную опасность для сил США, которые существенно превосходят российские.

Александр ИЛЬИН
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