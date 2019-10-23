Старые катера США спустили на воду в Одессе

Корабли станут основной боевой силой обескровленных ВМС Украины в борьбе с Россией

В Одессе спустили на воду два катера американского производства Island. Теперь это "Славянск" и "Старобельск".

Как сообщает пресс-центр ВМС Украины на своей странице в Facebook, корабли пройдут ряд ходовых испытаний, а затем их включат в состав вооруженных сил страны.

Оба катера доставили на грузовом корабле из Балтимора в штате Мэриленд. Они уже покрашены в серую краску. Когда корабли входили в состав Береговой охраны, они были белого цвета.

Судя по фото, американцы сняли автоматическую пушку калибра 25 мм, однако в этом нет ничего удивительного: Украина располагает советскими боеприпасами, поэтому и пушки поставит на них свои, если поставит вообще.

Сообщается, что в подготовке украинских экипажей примут участие иностранные специалисты, видимо, американцы.

Ранее заместитель начальника штаба военно-морских сил Украины по евроинтеграции, капитан первого ранга Андрей Рыженко заявил, что надежда, по сути, только на эти катера, так как на речных "Гюрза-М" дальше рек и Азовского моря никуда не уйти.