В России появятся уникальные военные корабли

Судна отличаются увеличенной прочностью и маневренностью

Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире. Судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.

"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" – головной корабль этого проекта",

– рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". Он также добавил, что идут к завершению испытания БДК "Петр Моргунов". Кроме того, в этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей по измененному проекту – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".

"На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире",

— отметил Евменов. Он рассказал, что эти корабли выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью и манёвренностью.