В России появятся уникальные военные корабли

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Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире. Судостроители также работают над новейшими многоцелевыми фрегатами дальней морской зоны и большими десантными кораблями.
"Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" ведет строительство больших десантных кораблей проекта 11711. Год назад на Северный флот пришел новейший БДК "Иван Грен" – головной корабль этого проекта",
– рассказал главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в интервью газете "Красная звезда". Он также добавил, что идут к завершению испытания БДК "Петр Моргунов". Кроме того, в этом году состоялась закладка еще двух больших десантных кораблей по измененному проекту – "Владимир Андреев" и "Василий Трушин".
"На Средне-Невском судостроительном заводе для флота серийно строятся новейшие корабли противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире",
— отметил Евменов. Он рассказал, что эти корабли выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью и манёвренностью.
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