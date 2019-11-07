Удар в сердце: придуман способ покончить с авианосцами США

У американского флота нашлась ахиллесова пята

В России придумали способ, как уничтожить сразу весь авианосный флот США. Для этого будет нужно нанести удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния – только там могут строить и ремонтировать атомные авианосцы.

С таким мнением на страницах "Военно-промышленного курьера" высказался заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По его мнению, в случае начала конфликта удар можно нанести крылатыми ракетами в обычном снаряжении, то есть неядерными.

В Ньюпорт-Ньюсе есть три стапеля, которые могут принять авианосцы класса "Нимиц" и "Джеральд Р. Форд". Два из них используют для ремонта и один – для постройки. Поэтому вывод из строя верфи парализует американский авианосный флот ВМС США, а корабли в море несложно уничтожить гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, которые сейчас испытывает Россия.

Некоторые западные эксперты считают, что расправиться с авианосцем можно только ядерным оружием, так как он огромен, очень живуч и к тому же защищается целой группой кораблей.

Правда, так бывает не всегда. Как напоминает URA.RU со ссылкой на Nation News, в конце сентября авианосец "Рональд Рейган" попал в окружение китайских кораблей в водах Южно-Китайского моря на пути в Манилу. Пекин посчитал невежеством, что корабль шел без эскорта.

В США неоднократно заявляли: потопление американского авианосца может привести к Третьей мировой войне. Однако Константин Сивков придерживается другой точки зрения.



"Не будут же США из-за потери двух–трех авианосцев переходить к полномасштабной ядерной войне с неизбежной собственной гибелью в итоге", – считает эксперт.