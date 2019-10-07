Су-57 получил уникальную боевую окраску

Военные продолжают "колдовать" над камуфляжем

Су-57 получил уже третью боевую раскраску после того, как совершил свой первый полет в 2010 году. После фигурной и пиксельной раскраски для истребителя разработали комбинированный камуфляж.

Рисунок повторяет очертания тяжелого ударного дрона "Охотник", с которым "пятьдесят седьмой" будет работать в паре. При этом пиксели, которые критиковали на Западе, остались. Как пишет "Военное обозрение", это сделано для того, чтобы ввести в заблуждение посторонних наблюдателей, например, спутники-шпионы.

Стоит отметить, что зарубежные издания уже публиковали качественные спутниковые фотографии Су-57 на аэродроме Хмеймим в Сирии. Спутать с "Охотником" истребители трудно. А вот в воздухе камуфляж может ввести в заблуждение летчиков противника.