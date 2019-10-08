Разрыв Договора по открытому небу приведет к войне

В Москве сделали предупреждение администрации Трампа

Россия против возможного выхода США из Договора по открытому небу, так как этот документ нужен обеим странам. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Его отсутствие может привести к высокому риску конфликтов в небе по недоразумению", – цитирует сенатора РИА "Новости".

Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел призвал осудить планы администрации Трампа вывести США из Договора по открытому небу. По его словам, договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году.

Он добавил, что выход из договора лишь нанесет ущерб интересам национальной безопасности Штатов и их союзников и даже может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного партнера.

После 2014 года США неоднократно делали попытки выйти из Договора по открытому небу, мотивируя это тем, что российские инспекционные самолеты шпионят за американскими объектами, благодаря новейшим цифровым камерам OSDCAM.

Американцы, в свою очередь, добиваются разрешения полетов над Москвой, Калининградом, а также на расстоянии 10 км от границы РФ с Абхазией и Южной Осетией.

Полеты в рамках Договора неоднократно отменялись, причем как у США, так и у России, однако до выхода из договора дело не доходило.