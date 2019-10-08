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Пощечина НАТО и Украине: Трамп неожиданно оказал России услугу

Пощечина НАТО и Украине: Трамп неожиданно сделал подарок России
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В США запаниковали из-за намерений президента разорвать важный для страны договор

Администрация Дональда Трампа планирует отказаться от Договора по открытому небу. Об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел. Планы американского лидера сильно встревожили парламентария – по его словам, подобный "безрассудный" шаг сыграет на руку российской стороне и приведет к расколу в НАТО. Энгел уже направил советнику президента по нацбезопасности Роберту О'Брайену просьбу не выходить из договора – об этом говорится на официальном сайте.

"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу",

– цитирует конгрессмена "Царьград".

Отказавшись от соглашения, американцы потеряют возможность следить за перемещениями военных РФ – на Украине в том числе, добавил Энгел. Его поддержала старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. Эксперт заявила, что своими действиями администрация Трампа "похоронит договор". Незалежную она при этом назвала одним из "главных проигравших", сравнив намерения властей США с пощечиной союзникам и выстрелом в ногу. Об этом она написала в своем Twitter.

Договор по открытому небу, который намерен разорвать Вашингтон, был подписан в Хельсинки в 1992 году, напоминает РИА ФАН. Согласно документу, представители стран-участниц имеют право наблюдать за военной деятельностью на чужих территориях с воздуха.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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