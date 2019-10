Администрация Дональда Трампа планирует отказаться от Договора по открытому небу. Об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел. Планы американского лидера сильно встревожили парламентария – по его словам, подобный "безрассудный" шаг сыграет на руку российской стороне и приведет к расколу в НАТО. Энгел уже направил советнику президента по нацбезопасности Роберту О'Брайену просьбу не выходить из договора – об этом говорится на официальном сайте.

"Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу",

– цитирует конгрессмена "Царьград".

Отказавшись от соглашения, американцы потеряют возможность следить за перемещениями военных РФ – на Украине в том числе, добавил Энгел. Его поддержала старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. Эксперт заявила, что своими действиями администрация Трампа "похоронит договор". Незалежную она при этом назвала одним из "главных проигравших", сравнив намерения властей США с пощечиной союзникам и выстрелом в ногу. Об этом она написала в своем Twitter.

Open Skies is good for American and allied security. Moves to withdraw from it are the diplomatic equivalents of shooting itself in the foot and slapping our allies in the face. The Trump Adminstration is dismantling the very structures that brought us out of the Cold War.