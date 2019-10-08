F-16 ВВС США разбился в Германии

Пилота ищут

Истребитель F-16 потерпел крушение в округе Трир-Саарбург недалеко от Люксембурга. Летчик катапультировался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию SWR. По данным источника, авария произошла вдали от населенных пунктов. Сейчас выясняется, входил ли F-16 в состав Люфтваффе или принадлежал какой-то стране НАТО. По информации telegram-канала RT, самолет относился к ВВС США.

Основу истребительного флота Германии составляют "Тайфуны" и "Торнадо". Переговоры о F-18 только ведутся.