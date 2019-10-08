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F-16 ВВС США разбился в Германии

F-16 ВВС США разбился в Германии
Фото:flickr.com/24767349@N02
Пилота ищут

Истребитель F-16 потерпел крушение в округе Трир-Саарбург недалеко от Люксембурга. Летчик катапультировался.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию SWR. По данным источника, авария произошла вдали от населенных пунктов. Сейчас выясняется, входил ли F-16 в состав Люфтваффе или принадлежал какой-то стране НАТО. По информации telegram-канала RT, самолет относился к ВВС США. 

Основу истребительного флота Германии составляют "Тайфуны" и "Торнадо". Переговоры о F-18 только ведутся.

Александр ИЛЬИН
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