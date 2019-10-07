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Германия вступит в ядерную войну на F-18

Германия вступит в ядерную войну на F-18
Фото: flickr.com/mileswen
Американцы пропихнули свои истребители с атомными бомбами в Европу

Германия закупит F-18 вместо "Тайфунов" только по одной причине: американские истребители на три – пять лет раньше сертифицируют для оснащения ядерным вооружением. Таким образом, "Боинг" все-таки пролоббировал свои истребители в ФРГ. F-18 с высокоточными В61-12 задействуют в случае гипотетического конфликта с Россией или даже ядерной войны.

Как пишет издание Defense News, информацию об аккредитации самолетов получили немецкие военные чиновники непосредственно из Пентагона, после чего и приняли решение. До этого в Берлине отказались закупать F-35, хотя американцы специально привозили истребитель на местное авиашоу.

Фото: commons.wikimedia.org

Кроме F-18, которые только ожидаются, Германия сохранит примерно 80 "Торнадо", которые можно вооружить ядерными бомбами, хотя не новейшими В61-12. В случае ядерной войны они полетят бомбить российские стратегические объекты. Правда, шансов долететь у них не так много: бомбардировщики не новые и будут видны на радарах, как на ладони.

По мнению некоторых экспертов, в Германии просто хотят поскорее покончить с перевооружением и выполнить свои обязательства по НАТО. Если бы немцы всерьез готовились к войне, то заказали бы F-35, как это сделала Польша. Окончательное решение по самолетам в Берлине объявят в начале следующего года. 

Александр ИЛЬИН
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